Путин сообщил о резком росте торговли с Китаем

"С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", — сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.
"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе", — сказал Путин.
"И всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу", — заключил Путин.