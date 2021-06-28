Путин сообщил о резком росте торговли с Китаем

К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что созданный странами многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, не имеющий аналогов в мировой практике.