«Политику Евросоюза все чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство, что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона о проведении встречи с Владимиром Путиным, не успев родиться, была похоронена», — говорится в статье «О праве, правах и правилах».
«Итогом же дискуссий в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе разработать новые санкции против Москвы — пока без указания на какие-то "грехи", просто чтоб было про запас. При желании придумают что-нибудь», — заметил Лавров.