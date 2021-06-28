"Ничего нового под луной не происходит". Несмотря на достаточно конструктивный формат встречи в Женеве, мнения президента США Джо Байдена явно недостаточно для американского истеблишмента, чтобы он менял подходы в двусторонних отношениях США и России, отходя от логики углубления конфронтации и возвращаясь к логике диалога. О чём, собственно, два президента недвусмысленно дали понять всему миру.
Это говорит о том, что что-то в этом "американском органчике" сломалось. Скажем, в старые времена сигналы и поручения после встреч на высшем уровне, как правило, реализовывались в полном объёме. Сегодня мы видим, что, согласно известной американской поговорке, "хвосты истеблишмента виляют собакой президента США".
Я не знаю, как они будут дальше выбираться из этой истории. Можно по-разному к этому относиться. Можно считать так, как многие американские эксперты. Дескать: "Такое особенное положение дел только в отношениях с русскими, а в других вопросах всё работает так, как нужно". На самом деле, отношения с Россией — один из пунктов "обязательной программы" американской внешней политики на протяжении многих лет, а теперь и внутренней политики. И если здесь этот "органчик даёт сбой", то, очевидно, что и вся остальная музыка у него не выйдет. И как они дальше будут с этим жить — очень сложно представить, потому что угрозы посыпятся по кругу. Мне кажется, именно об этом хотел сказать Лавров, но в свойственной себе интеллигентной дипломатической манере сделал это корректно.
То же самое касается и евробюрократии. Посмотрите, как интересно отличаются, с одной стороны, мнения и действия реальных политиков ведущих европейских стран и, с другой стороны, действия этой коллективной евробюрократии, которая как паутина обволакивает и парализует волю прагматичных европейских политиков, пытающихся действовать в интересах народов их стран и выстраивать диалог с Россией. Также как представители американского истеблишмента, которые как пуки "заплёвывают" президента США, связывая его по рукам и ногам, действуют евробюрократы в отношении европейских политиков.
Такое ощущение, что американский истеблишмент насобачился путать по рукам и ногам предыдущего главу США Дональда Трампа, который начал своё президентство с того, что обещал "осушить вашингтонское болото" и извести этот истеблишмент, в хлам поссорился со средствами массовой информации и так и не помирился. Все четыре года у власти с ним воевал истеблишмент и СМИ. Трампа уже нет на посту президента, а они остановиться не могут. Они это приняли как образ действия, как норму. И они дальше продолжают действовать в рамках этой нормы в отношении Байдена, который, казалось бы, свой родной до мозга костей с точки зрения демократии.
Происходящее в США не может не вызывать недоумение у министра Лаврова и у подавляющего большинства нормальных людей, которые следят за развитием политических процессов в мире", — отметил эксперт.