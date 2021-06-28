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"Мнения Байдена недостаточно": Почему Лавров раскритиковал позицию США по России

Елена Прошина
20 минут назад
Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с "Рамблером" прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который раскритиковал позицию США о России после встречи президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Ранее Лавров отметил, что поступающие из Вашингтона заявления после саммита президентов не совсем соответствуют той позиции, которую американская сторона занимала на встрече глав двух государств.
"Ничего нового под луной не происходит". Несмотря на достаточно конструктивный формат встречи в Женеве, мнения президента США Джо Байдена явно недостаточно для американского истеблишмента, чтобы он менял подходы в двусторонних отношениях США и России, отходя от логики углубления конфронтации и возвращаясь к логике диалога. О чём, собственно, два президента недвусмысленно дали понять всему миру.

Это говорит о том, что что-то в этом "американском органчике" сломалось. Скажем, в старые времена сигналы и поручения после встреч на высшем уровне, как правило, реализовывались в полном объёме. Сегодня мы видим, что, согласно известной американской поговорке, "хвосты истеблишмента виляют собакой президента США".

Я не знаю, как они будут дальше выбираться из этой истории. Можно по-разному к этому относиться. Можно считать так, как многие американские эксперты. Дескать: "Такое особенное положение дел только в отношениях с русскими, а в других вопросах всё работает так, как нужно". На самом деле, отношения с Россией — один из пунктов "обязательной программы" американской внешней политики на протяжении многих лет, а теперь и внутренней политики. И если здесь этот "органчик даёт сбой", то, очевидно, что и вся остальная музыка у него не выйдет. И как они дальше будут с этим жить — очень сложно представить, потому что угрозы посыпятся по кругу. Мне кажется, именно об этом хотел сказать Лавров, но в свойственной себе интеллигентной дипломатической манере сделал это корректно.

То же самое касается и евробюрократии. Посмотрите, как интересно отличаются, с одной стороны, мнения и действия реальных политиков ведущих европейских стран и, с другой стороны, действия этой коллективной евробюрократии, которая как паутина обволакивает и парализует волю прагматичных европейских политиков, пытающихся действовать в интересах народов их стран и выстраивать диалог с Россией. Также как представители американского истеблишмента, которые как пуки "заплёвывают" президента США, связывая его по рукам и ногам, действуют евробюрократы в отношении европейских политиков.

Такое ощущение, что американский истеблишмент насобачился путать по рукам и ногам предыдущего главу США Дональда Трампа, который начал своё президентство с того, что обещал "осушить вашингтонское болото" и извести этот истеблишмент, в хлам поссорился со средствами массовой информации и так и не помирился. Все четыре года у власти с ним воевал истеблишмент и СМИ. Трампа уже нет на посту президента, а они остановиться не могут. Они это приняли как образ действия, как норму. И они дальше продолжают действовать в рамках этой нормы в отношении Байдена, который, казалось бы, свой родной до мозга костей с точки зрения демократии.

Происходящее в США не может не вызывать недоумение у министра Лаврова и у подавляющего большинства нормальных людей, которые следят за развитием политических процессов в мире", — отметил эксперт.
Политика,Видео,Алексей Мартынов,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Сергей Лавров,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,
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