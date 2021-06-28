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В Кремле опровергли обвинения относительно российских военных советников в ЦАР

ТАССиещё 3
22 минуты назад
Российские военные советники не участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), это очередная ложь западных средств массовой информации. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль опроверг участие российских военных в убийствах в ЦАР
Фото: ТАССТАСС
"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию газеты The New York Times.
Ранее газета The New York Times сообщила, что эксперты ООН подготовили отчет, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР.
В декабре прошлого года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. В российском дипведомстве неоднократно указывали, что российские инструкторы находятся в ЦАР на законных основаниях и продолжают свою работу по обучению военнослужащих национальной армии этой страны.
Политика,Дмитрий Песков,ООН,МИД,New York Times,Центрально-Африканская Республика,
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