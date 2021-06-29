Вице-губернатором Оренбуржья назначен самый молодой «Лидер России»

В Екатеринбурге
Игнат Петухов работал сотрудником в Счетной палате
, где занимался проверкой законности и эффективности расходования средств, анализировал использование госимущества и участвовал в создании информационной аналитической системы. В 2018 году переехал на работу в Татарстан в АО «Особая экономическая зона «Алабуга», где занимался отдельными проектами. По итогам успешной работы был включен в кадровый резерв Президента республики Татарстан. В 2019, после победы в конкурсе управленцев «Лидеры России», возглавил АО «Корпорация развития Оренбургской области». Одним из главных результатов работы Петухова в Оренбуржье стала успешная заявка по созданию особой экономической зоны. Ее составляли в Корпорации развития. ОЭЗ должна появиться в Оренбурге и Орске в ближайшие годы, работа по привлечению инвесторов уже началась.