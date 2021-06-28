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Захарова заявила, что западный проект "Косово" провалился

ТАССиещё 5
1 час назад
Западный проект "Косово" провалился, несмотря на вложенные в него огромные ресурсы. Об этом в интервью сербской газете Kurir заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД заявил о провале западного проекта «Косово»
Фото: ТАССТАСС
"Что касается нынешнего положения в Косове, то это "черная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские "власти" во главе с господином [премьер-министром] Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект "Косово" провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение - полный провал", - заявила Захарова.
"Я помню, как 10 лет назад по CNN крутили рекламу "Косово - страна возможностей". И сейчас Косово - не государство, и никаких "возможностей" нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.
Политика,Мария Захарова,ЮНЕСКО,НАТО,Интерпол,МИД,ЕС,CNN,
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