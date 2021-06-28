МИД заявил о провале западного проекта «Косово»

"Что касается нынешнего положения в Косове, то это "черная дыра" Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские "власти" во главе с господином [премьер-министром] Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект "Косово" провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение - полный провал", - заявила Захарова.