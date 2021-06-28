МИД заявил о провале западного проекта «Косово»

"Я помню, как 10 лет назад по CNN крутили рекламу "Косово - страна возможностей". И сейчас Косово - не государство, и никаких "возможностей" нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.