Лебединая песня ЛДПР: почему сын Жириновского уходит из политики

По информации издания, «с ноября 2009 года одним из управляющих испанской компанией по управлению недвижимостью Go Evolution был полный тёзка сына Владимира Жириновского Игорь Лебедев. Он занимал пост так называемого доверенного лица apoderado (эта позиция позволяет совершать от лица компании сделки: например покупать недвижимость или заключать кредитные. Интересы компании Игорь Лебедев представлял вплоть до октября 2015-го, хотя ещё в сентябре 2014-го его включили в санкционные списки ЕС из-за присоединения Крыма России . Можно было бы предположить, что мы ошиблись (на самом деле нет), пишет «База», и в управлении испанской фирмы участвовал не российский парламентарий, а именно его тёзка. В конце концов, мало ли в России Лебедевых Вот только фамилии почти всех управляющих компанией Go Evolution International 21 Sl странным образом совпадают с фамилиями близких вице-спикеру людей. Так, с апреля по июнь прошлого года единственным директором компании была Галина Лебедева — так же зовут 72-летнюю мать Игоря Лебедева. Дальше ещё интереснее: от Лебедевой управление компанией перешло к Даниилу Бондарю и Сергею Чалышеву. Первый стал директором компании, а второй, как и некогда сам Лебедев, — доверенным лицом. Оба не чужие вице-спикеру люди. Сомневаться в том, что в управлении испанской компанией Go Evolution International 21 SL участвовал сам вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, пожалуй, не приходится».