Лавров: ЕС стал «подпевать» Байдену после его встречи с Путиным

После того, как состоялся саммит Путин-Байден, власти США
заявили, что единственный путь к нормализации отношений между странами – изменение поведения Москвы
. Этой позиции стал «с удовольствием подпевать» Евросоюз
, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров
в своей статье для «Коммерсанта».
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com
Мгновенно озвученная по итогам переговоров прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более, что европейские столицы, уловив настроения „большого брата“, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать, — написал министр.
Он посоветовал не торопиться и посмотреть, как будут проходить переговоры между США и Россией.
Также Лавров отметил, что тот факт, что Байден
перед встречей с Путиным
посетил саммиты G7 и НАТО
, говорит о том, что «Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным».
При этом таким государствам как Россия и Китай он оставляет роль исполнителя своей воли. Европа и США и дальше будут пытаться давить и заставлять всех следовать заданному им курсу.
16 июня в швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от предыдущего хельсинкского саммита, лидеры обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.