Захарова сравнила заявления властей Чехии о взрывах с басней Крылова

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Дипломат в своем Telegram-канале привела высказывания обоих политиков: "Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Президент Чехии Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице".

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"Когда в товарищах согласья нет, // На лад их дело не пойдет, // И выйдет из него не дело, только мука. / / Однажды Лебедь, Рак да Щука ..." - процитировала Захарова стихи Крылова.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году в деревне Врбетице на востоке Чехии произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 т боеприпасов. Осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Второй взрыв случился 3 декабря, когда взорвался склад, в котором помещались 13 т взрывчатых веществ. Он также был арендован Imex Group и был расположен на расстоянии 1 200 м от складского помещения, уничтоженного взрывом 16 октября. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и расположенных поблизости сел. Представитель Imex Group сказал, что там складировались автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.