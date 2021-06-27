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Захарова сравнила заявления властей Чехии по инциденту во Врбетице с басней Крылова

ТАСС
30 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила противоречащие друг другу заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента Чехии Милоша Земана по инциденту со складом боеприпасов во Вбретице с басней Ивана Крылова "Лебедь, щука и рак".
Захарова сравнила заявления властей Чехии о взрывах с басней Крылова
Фото: ТАССТАСС
Дипломат в своем Telegram-канале привела высказывания обоих политиков: "Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Президент Чехии Земан подтвердил, что рассматривает разные версии по поводу инцидента во Врбетице".
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"Когда в товарищах согласья нет, // На лад их дело не пойдет, // И выйдет из него не дело, только мука. / / Однажды Лебедь, Рак да Щука ..." - процитировала Захарова стихи Крылова.

Взрывы во Врбетице

В 2014 году в деревне Врбетице на востоке Чехии произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них прогремел 16 октября, когда взорвалось 50 т боеприпасов. Осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.
Второй взрыв случился 3 декабря, когда взорвался склад, в котором помещались 13 т взрывчатых веществ. Он также был арендован Imex Group и был расположен на расстоянии 1 200 м от складского помещения, уничтоженного взрывом 16 октября. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и расположенных поблизости сел. Представитель Imex Group сказал, что там складировались автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.
17 апреля текущего года власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам во Врбетице на востоке республики, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула Захарова, Прага на протяжении последних семи не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.
Политика,Андрей Бабиш,Милош Земан,Мария Захарова,Иван Крылов,МИД,Чешская Республика,
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