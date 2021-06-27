Утечка Минобороны Британии вызвала сомнения у сенатора Пушкова

Якобы случайную находку секретных документов Минобороны
Британии, касающихся инцидента с эсминцем «Дефендер» в российских территориальных водах, прокомментировал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации
по информационной политике Алексей Пушков
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«Секретные документы якобы были найдены около автобусной остановки в графстве Кент. Занятно. Подальше от Лондона отвезли... Довольно редкий случай, даже при Джонсоне», - написал сенатор.
Он задался вопросом: является ли произошедшее намеренной утечкой данных, затеянной ради демонстрации твердости позиции британских властей в отношении России, или это был «слив» из лагеря противников провокации, устроенного эсминцем у российских берегов?
По мнению политика, «случайная находка» документов объясняется попыткой привлечь дополнительное внимание к опасности произошедшего инцидента. Пушков также не исключает в этом интриги против главы Британского правительства Бориса Джонсона и главы Минобороны Королевства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
также отреагировала на появление в СМИ «найденных» секретных документов.
«А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» — задалась риторическим вопросом Захарова.
Напомним, что в воскресенье 27 июня британская корпорация «Би-би-си» опубликовала выдержки из секретных документов Минобороны Великобритании о недавним вторжением эсминца Королевского военно-морского флота «Дефендер» в прибрежные воды Крыма. По словам журналистов, папку с этими секретными файлами, якобы нашел случайный прохожий на остановке общественного транспорта в графстве Кент.