Утечка Минобороны Британии вызвала сомнения у сенатора Пушкова

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«Секретные документы якобы были найдены около автобусной остановки в графстве Кент. Занятно. Подальше от Лондона отвезли... Довольно редкий случай, даже при Джонсоне», - написал сенатор.

Он задался вопросом: является ли произошедшее намеренной утечкой данных, затеянной ради демонстрации твердости позиции британских властей в отношении России, или это был «слив» из лагеря противников провокации, устроенного эсминцем у российских берегов?

По мнению политика, «случайная находка» документов объясняется попыткой привлечь дополнительное внимание к опасности произошедшего инцидента. Пушков также не исключает в этом интриги против главы Британского правительства Бориса Джонсона и главы Минобороны Королевства.

«А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?» — задалась риторическим вопросом Захарова.