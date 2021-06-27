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Захарова обратилась к властям Британии после нелепой утечки Минобороны

Елена Прошина
58 минут назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к новости о том, что секретные документы Минобороны Великобритании об эсминце «Дефендер» были найдены прохожим на автобусной остановке и затем опубликованы СМИ. Ее слова приводят «Известия».
«А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?», — сказала Захарова.
Напомним, что в воскресенье 27 июня британская телерадиокорпорация «Би-би-си» опубликовала выдержки из секретных циркуляров Минобороны Великобритании, связанные с недавним вторжением эсминца британского военно-морского флота «Дефендер» в прибрежные воды Крыма. По словам представителей корпорации, папку с этими документами, содержащую распечатки электронной переписки и компьютерную презентацию, якобы, нашел случайный прохожий на остановке общественного транспорта в графстве Кент. И немедленно передал ее СМИ.
Журналисты теперь утверждают, что она принадлежала высокопоставленному функционеру британского Минобороны. Изучив ее содержимое, журналисты сделали вывод, что целью операции по вторжению в российские территориальные воды было желание британского руководства продемонстрировать властям Украины свою поддержку. С другой стороны, действия эсминца должны был продемонстрировать России смелость Лондона, который не боится плавать в водах, которые он считает принадлежащими Украине.
Инцидент в Черном море, о котором идет речь, произошел 23 июня в районе крымского мыса Фиолент. В ходе него британский эсминец «Дефендер» углубился в российские территориальные воды на три километра и был выдворен из них после предупредительно стрельбы с судов пограничной службы ФСБ России.
Политика,Мария Захарова,Министерство обороны,Парламент Великобритании,ФСБ,МИД,BBC News,газета "Известия",Соединенное Королевство,
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