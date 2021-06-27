Напомним, что в воскресенье 27 июня британская телерадиокорпорация «Би-би-си» опубликовала выдержки из секретных циркуляров Минобороны Великобритании, связанные с недавним вторжением эсминца британского военно-морского флота «Дефендер» в прибрежные воды Крыма. По словам представителей корпорации, папку с этими документами, содержащую распечатки электронной переписки и компьютерную презентацию, якобы, нашел случайный прохожий на остановке общественного транспорта в графстве Кент. И немедленно передал ее СМИ.

Журналисты теперь утверждают, что она принадлежала высокопоставленному функционеру британского Минобороны. Изучив ее содержимое, журналисты сделали вывод, что целью операции по вторжению в российские территориальные воды было желание британского руководства продемонстрировать властям Украины свою поддержку. С другой стороны, действия эсминца должны был продемонстрировать России смелость Лондона, который не боится плавать в водах, которые он считает принадлежащими Украине.