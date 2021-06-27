ЕС предрекли фатальные последствия из-за отказа от саммита с Россией

Немецкий телеканал Das Erste спрогнозировал крайне негативное для Евросоюза
развитие событий по причине отказа ЕС от проведения саммита с Россией
. Об этом пишет
РИА «Новости».
Чтобы избежать катастрофического развития событий, странам Европы и России следует произвести перезагрузку отношений. Для этого следует провести совместный саммит. Это мнение немецкого журналиста Сабине Шольта, высказанное в эфире телеканала, цитирует агентство.
В текущих условиях, инициатива лидеров Франции и Германии организовать совместный саммит с Россией вполне логична, уверен журналист. Он констатирует, что в последние годы Евросоюз, вместо того чтобы взаимодействовать с Россией, лишь озвучивает «беззубые угрозы», вводит с санкции и пытается оказывать экономическое давление. Результат всех этих действий нулевой, замечает эксперт.
Он называет главной проблемой современной Европы ее раскол. В качестве примера Шольт приводит недавнюю попытку европейских экономических «локомотивов», Германии и Франции, провести саммит с Россией. Ее заблокировали восточноевропейские страны – прибалтийские и ряд государств бывшего «соцлагеря».