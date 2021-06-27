В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ЕС предрекли фатальные последствия из-за отказа от саммита с Россией

Елена Прошина
2 часа назад
Немецкий телеканал Das Erste спрогнозировал крайне негативное для Евросоюза развитие событий по причине отказа ЕС от проведения саммита с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».
ЕС предрекли фатальные последствия из-за отказа от саммита с Россией
Фото: AP PhotoAP Photo
Чтобы избежать катастрофического развития событий, странам Европы и России следует произвести перезагрузку отношений. Для этого следует провести совместный саммит. Это мнение немецкого журналиста Сабине Шольта, высказанное в эфире телеканала, цитирует агентство.
«Если Джо Байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать», - считает он.
В текущих условиях, инициатива лидеров Франции и Германии организовать совместный саммит с Россией вполне логична, уверен журналист. Он констатирует, что в последние годы Евросоюз, вместо того чтобы взаимодействовать с Россией, лишь озвучивает «беззубые угрозы», вводит с санкции и пытается оказывать экономическое давление. Результат всех этих действий нулевой, замечает эксперт.
Он называет главной проблемой современной Европы ее раскол. В качестве примера Шольт приводит недавнюю попытку европейских экономических «локомотивов», Германии и Франции, провести саммит с Россией. Ее заблокировали восточноевропейские страны – прибалтийские и ряд государств бывшего «соцлагеря».
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,Россия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители