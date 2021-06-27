ЕС предрекли фатальные последствия из-за отказа от саммита с Россией

Чтобы избежать катастрофического развития событий, странам Европы и России следует произвести перезагрузку отношений. Для этого следует провести совместный саммит. Это мнение немецкого журналиста Сабине Шольта, высказанное в эфире телеканала, цитирует агентство.

В текущих условиях, инициатива лидеров Франции и Германии организовать совместный саммит с Россией вполне логична, уверен журналист. Он констатирует, что в последние годы Евросоюз, вместо того чтобы взаимодействовать с Россией, лишь озвучивает «беззубые угрозы», вводит с санкции и пытается оказывать экономическое давление. Результат всех этих действий нулевой, замечает эксперт.