Госдума нашла способ сэкономить на депутатах

Дивейкин уточнил, что "речь идет о тех депутатах нового созыва, которые не проживают в Москве" и селятся в гостиницах до получения служебного жилья. Глава аппарата ГД напомнил, что оптимизация расходов на авиаперелеты депутатов уже позволила сэкономить за два года 405 млн рублей.