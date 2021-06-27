«Похоже, война на носу»: Сатановский раскрыл цель провокации против РФ

Сатановский полагает, что на Западе считают санкции против России бесполезными, поэтому там теперь ставят вопрос о необходимости перехода к более активным действиям против РФ. Инцидент с британским эсминцем, по его мнению, укладывается в эту логику. Провокация в крымских водах была организована с целью «прощупать Россию на прочность», считает политолог.