«Похоже, война на носу»: Сатановский раскрыл цель провокации против РФ

Сатановский полагает, что на Западе считают санкции против России бесполезными, поэтому там теперь ставят вопрос о необходимости перехода к более активным действиям против РФ. Инцидент с британским эсминцем, по его мнению, укладывается в эту логику. Провокация в крымских водах была организована с целью «прощупать Россию на прочность», считает политолог.
Он также напомнил о недавнем инциденте вокруг высылки 18 российских дипломатов из Чехии. Когда Россия в ответ выслала чешских дипломатов, спираль противостояния едва не вышла на новый уровень, - после призыва чехов к остальным европейским странам в знак солидарности также выслать российских дипломатических работников. Вся это дополнительно накалило отношения России и Запада.