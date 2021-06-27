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«Похоже, война на носу»: Сатановский раскрыл цель провокации против РФ

Елена Прошина
58 минут назад
Спровоцировать Россию на военное столкновение с Западом - такую цель, по мнению политолога Евгения Сатановского, преследовала Британия, направившая свой эсминец «Дефендер» в территориальные воды России к берегам Крыма. Об этом сообщает МК.
«Похоже, война на носу»: Сатановский раскрыл цель провокации против РФ
Фото: ТАССТАСС
Сатановский полагает, что на Западе считают санкции против России бесполезными, поэтому там теперь ставят вопрос о необходимости перехода к более активным действиям против РФ. Инцидент с британским эсминцем, по его мнению, укладывается в эту логику. Провокация в крымских водах была организована с целью «прощупать Россию на прочность», считает политолог.
Он также напомнил о недавнем инциденте вокруг высылки 18 российских дипломатов из Чехии. Когда Россия в ответ выслала чешских дипломатов, спираль противостояния едва не вышла на новый уровень, - после призыва чехов к остальным европейским странам в знак солидарности также выслать российских дипломатических работников. Вся это дополнительно накалило отношения России и Запада.
«Сколько же можно их терпеть, в самом деле? Похоже, что на самом деле война на носу», — предрек Сатановский.
Напомним, что на днях посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что происшествие с британским эсминцем «Дефендер», вошедшим в территориальные воды России, могло привести к военному столкновению.
Политика,Андрей Келин,Республика Крым,Россия,
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