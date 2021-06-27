Трамп заявил об унижении от России

Трамп считает, что нынешняя администрация Белого дома, возглавляемая Джо Байденом, в течении пяти месяцев президентства демократа стала «полной катастрофой» для Америки. Экс-президент констатировал рост преступности, убийств. Также он обратил внимание слушателей на количество «чужаков», пересекающих границы Штатов. По его мнению, «никто ничего подобного не видел».

Он также предрек большую войну на Ближнем Востоке из-за того, что США ведут переговоры о своем возвращении к «ядерной сделке» с Ираном. В соответствии с ней, эта страна в свое время отказывалась от производства ядерного оружия в обмен на снятие с нее международных санкций. При Трампе американцы вышли из «сделки» и Иран приступил к обогащению ядерных материалов до оружейных уровней. Теперь, по мнению Трампа, возврат к соглашению «разрушит Израиль, или будет большая войны, более вероятнее».