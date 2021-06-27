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Трамп заявил об унижении от России

Елена Прошина
1 час назад
Россия, Иран и Китай унижают США. С таким заявление экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил на первом с момента ухода в отставку митинге своих сторонников. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп заявил об унижении от России
Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZOEPA-EFE/JIM LO SCALZO
«Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну», - заявил Трамп перед многотысячной толпой своих фанатов в штате Огайо.
Экс-президент не стал расшифровывать, что именно он считает унижением для США.
Трамп считает, что нынешняя администрация Белого дома, возглавляемая Джо Байденом, в течении пяти месяцев президентства демократа стала «полной катастрофой» для Америки. Экс-президент констатировал рост преступности, убийств. Также он обратил внимание слушателей на количество «чужаков», пересекающих границы Штатов. По его мнению, «никто ничего подобного не видел».
Он также предрек большую войну на Ближнем Востоке из-за того, что США ведут переговоры о своем возвращении к «ядерной сделке» с Ираном. В соответствии с ней, эта страна в свое время отказывалась от производства ядерного оружия в обмен на снятие с нее международных санкций. При Трампе американцы вышли из «сделки» и Иран приступил к обогащению ядерных материалов до оружейных уровней. Теперь, по мнению Трампа, возврат к соглашению «разрушит Израиль, или будет большая войны, более вероятнее».
«Мы вышли из иранской ядерной сделки, из-за которой Ирану было передано $150 млрд. Подумайте об этом, безумная сделка», - заявил он.
Политика,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Россия,Иран, Исламская Республика,Китай,Соединенные Штаты,
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