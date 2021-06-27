В Германии испугались войны с Россией из-за Украины

Украина не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией . Об этом рассказала посол Германии на Украине Анка Фельдгузен, передает РИА Новости.

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По ее словам, у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

"Одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", — заявила Фельдгузен.

Пятая статья Вашингтонского договора гласит, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на весь альянс. Поэтому каждый член блока должен оказать помощь, которую сочтет необходимой, включая применение вооруженной силы.

Также посол сочла спекуляцией разговоры о возможном нападении России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.

«Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита – это спекуляция», - сказала дипломат.