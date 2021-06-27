«Статисты в трусах»: Пушков разнес современный футбол

"Электронный" футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды - заслуженных голов, а арбитра - его профессионального выбора. Отныне он - всего лишь статист в трусах и уже ничего существенного не решает. Все решают невидимые телеметристы, вычисляющие эти миллиметры.
Как вам такое правило? Нравится? То ли ещё будет. Многие взвоют от этих правил — женщины-спортсменки в США уже воют и подают в суды. Но это же «правила», — написал Пушков.
Надеюсь, их отменят как неадекватные, — резюмировал Пушков.