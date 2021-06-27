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Пушков осудил современный футбол

News.ruиещё 1
1 час назад
Российский сенатор Алексей Пушков осудил современный футбол и его правила. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.
«Статисты в трусах»: Пушков разнес современный футбол
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Электронный" футбол с вычислением миллиметров очередного офсайда лишает игру красоты, команды - заслуженных голов, а арбитра - его профессионального выбора. Отныне он - всего лишь статист в трусах и уже ничего существенного не решает. Все решают невидимые телеметристы, вычисляющие эти миллиметры.
Сенатор отметил, что в настоящее время пересматриваются многие спортивные правила. Так, Олимпийский комитет утвердил правила, согласно которым мужчины-трансгендеры могут быть включены в национальные женские сборные.
Как вам такое правило? Нравится? То ли ещё будет. Многие взвоют от этих правил — женщины-спортсменки в США уже воют и подают в суды. Но это же «правила», — написал Пушков.
Отдельно он коснулся темы футбола. По словам политика, нынешний «электронный» футбол с системой просмотров видеоповторов и с «вычислением линейкой очередного офсайда» лишает игру красоты.
Надеюсь, их отменят как неадекватные, — резюмировал Пушков.
Ранее Пушков не увидел вины экс-полицейского Дерека Шовина в гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и назвал вынесенный ему приговор частью порочной либеральной доктрины.
Политика,Дерек Шовин,Джордж Флойд,Алексей Пушков,
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