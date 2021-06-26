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Жириновский пообещал «раскулачить» олигархов

Lenta.ru
49 минут назад
Лидер партии ЛДПР пообещал «раскулачить» олигархов в случае прихода к власти. Об этом он говорит в видеоролике, который Ura.ru публикует в своем Telegram-канале.
Жириновский пообещал «раскулачить» олигархов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Жириновского, нужно отобрать заводы и фабрики у олигархов и передать их народу. В частности, он заявил о необходимости отобрать НМЛК у миллиардера Владимира Лисина и завод «Северсталь» — у олигарха Алексея Мордашова.
Сделать это он пообещал в марте 2024 года, как только «въедет в Кремль» после победы на президентских выборах.
Ранее глава ЛДПР возглавил список фракции на выборах в Госдуму. В общем счете в него вошло 219 человек по 58 региональным группам. Среди них глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат Сергей Каргинов, депутат Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.
Политика,Владимир Сипягин,Сергей Каргинов,Владимир Лисин,Ярослав Нилов,Алексей Мордашов,Леонид Слуцкий,Комитет госдумы по международным делам,Северсталь,ЛДПР,Госдума,
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