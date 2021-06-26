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Певица Буланова не смогла ответить, зачем собралась в Госдуму

Елена Прошина
1 час назад
Цель, с которой певица Татьяна Буланова намерена участвовать в сентябрьских выборах в Думу восьмого созыва от партии «Родина», не известна даже ей самой. Певицпа не смогла ответить на соответствующий вопрос издания «Подъем».
Певица Буланова не смогла ответить, зачем собралась в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
«Ничего по этому поводу вам сказать не могу, мне еще информацию не дали. Поэтому без комментариев пока, извините», - ответила Буланова на вопрос, зачем она идет в Думу и почему именно от «Родины».
Общефедеральный список этой партии на выборах в Госдуму возглавил ее председатель Алексей Журавлев. Напомним, что общефедеральный и региональные списки «Родины» были единогласно утверждены на недавно состоявшемся съезде этого политического объединения.
Общефедеральная часть списка состоит из десяти кандидатов в депутаты. В первую пятерку вошли также Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин.
В ходе намеченных на 19 сентября выборов в Госдуму Татьяне Булановой предстоит соперничать в одном округе с также избирающимися от Санкт-Петербурга певцом Виктором Салтыковым от КПРФ и оппозиционным депутатом Борисом Вишневским.
Политика,Виктор Салтыков,Татьяна Буланова,Алексей Журавлев,Олег Пахолков,Дмитрий Булыкин,Борис Вишневский,Партия Родина,КПРФ,Госдума,
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