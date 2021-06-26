Певица Буланова не смогла ответить, зачем собралась в Госдуму

Цель, с которой певица Татьяна Буланова намерена участвовать в сентябрьских выборах в Думу восьмого созыва от партии «Родина», не известна даже ей самой. Певицпа не смогла ответить на соответствующий вопрос издания «Подъем».
«Ничего по этому поводу вам сказать не могу, мне еще информацию не дали. Поэтому без комментариев пока, извините», - ответила Буланова на вопрос, зачем она идет в Думу и почему именно от «Родины».
Общефедеральный список этой партии на выборах в Госдуму возглавил ее председатель Алексей Журавлев. Напомним, что общефедеральный и региональные списки «Родины» были единогласно утверждены на недавно состоявшемся съезде этого политического объединения.
Общефедеральная часть списка состоит из десяти кандидатов в депутаты. В первую пятерку вошли также Андрей Богатов, Татьяна Буланова, Олег Пахолков и Дмитрий Булыкин.
В ходе намеченных на 19 сентября выборов в Госдуму Татьяне Булановой предстоит соперничать в одном округе с также избирающимися от Санкт-Петербурга певцом Виктором Салтыковым от КПРФ и оппозиционным депутатом Борисом Вишневским.