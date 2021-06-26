Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина

Вместе с этим люди интересуются темой жилья, в частности, переселением из аварийного жилья.

Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».