Захарова обвинила Запад в «либеральном тоталитаризме»

«Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров, — написала дипломат. — Защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Они вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?»
«Лейтмотив один — встреча ["Большой семерки"] в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий, — написала она. — В официальных речах по итогам саммита это подчеркивали его участники».