Депутаты Рады: Зеленский собрался отдать России часть Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как намерение передать часть страны России , говорится в обращении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), опубликованном на сайте фракции.

Депутаты заявили, что Зеленский не может урегулировать конфликт в Донбассе и установить мир на Украине из-за некомпетентности и политической несостоятельности.

«Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны», - сказано в обращении.

По мнению депутатов, следующим шагом может стать стена, отделяющая от Украины Крым.

«Эти фантазии Зеленского противоречат Конституции», - отмечается в заявлении.

Там также говорится, что глава государства готов отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом. Зеленский готов «разрушить страну», «распродать землю и стратегические предприятия», «ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету», добавили депутаты.