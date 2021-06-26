Депутаты Рады: Зеленский собрался отдать России часть Украины

Заявление президента Украины Владимира Зеленского
о возможности "строительства стены" на границе с Донбассом можно расценивать как намерение передать часть страны России
, говорится в обращении партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), опубликованном
на сайте фракции.
Депутаты заявили, что Зеленский не может урегулировать конфликт в Донбассе и установить мир на Украине из-за некомпетентности и политической несостоятельности.
«Подобно безответственным политикам-авантюристам, Зеленский хочет использовать усталость людей от войны. Заставить их на референдуме принять решение о расчленении страны», - сказано в обращении.
По мнению депутатов, следующим шагом может стать стена, отделяющая от Украины Крым.
«Эти фантазии Зеленского противоречат Конституции», - отмечается в заявлении.
Там также говорится, что глава государства готов отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом. Зеленский готов «разрушить страну», «распродать землю и стратегические предприятия», «ликвидировать социальные права и загнать людей в нищету», добавили депутаты.
Ранее Зеленский допустил сценарий, по которому в случае провала переговоров по Донбассу, на границе с самопровозглашенными республиками придется строить стену. По мнению украинского лидера, решение по этому вопросу, должен принимать весь народ на референдуме.