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СМИ: Жириновский поссорился с сыном-депутатом из-за выборов в Госдуму

Елена Прошина
1 час назад
Выдворение из списка кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР на предстоящих сентябрьских выборах сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева было инициировано его отцом, сообщает РБК.
СМИ: Жириновский поссорился с сыном-депутатом из-за выборов в Госдуму
Фото: ТАССТАСС
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что собирается отойти от политики и не собирается участвовать в ближайших выборах в ГД. По данным неназванных источников издания, это стало результатом его многолетнего конфликта с лидером партии Жириновским.
Одним из ярких примеров противостояния сына с отцом стал достоянием думской общественности. Это произошло, когда Жириновский решил «продвинуть» вверх по карьерной лестнице рядового депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
В 2019 году 24-летний депутат был назначен первым зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В марте 2021 года он стал уже первым замруководителя думской фракции ЛДПР.
Сын Жириновского, как и ряд его соратников по ЛДПР, был против выдвижения депутата Власова на первые позиции в думской фракции партии. Он пытался противостоять решению отца на заседании высшего совета партии. Попытка «бунта» не удалась.
Этот конфликт, как и возможно существующие «камни преткновения» между Жириновским и Лебедевым, и стали причиной для вывода последнего из лона политической жизни ЛДПР.
Политика,Василий Власов,Игорь Лебедев,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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