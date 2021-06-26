СМИ: Жириновский поссорился с сыном-депутатом из-за выборов в Госдуму

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Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что собирается отойти от политики и не собирается участвовать в ближайших выборах в ГД. По данным неназванных источников издания, это стало результатом его многолетнего конфликта с лидером партии Жириновским.

Одним из ярких примеров противостояния сына с отцом стал достоянием думской общественности. Это произошло, когда Жириновский решил «продвинуть» вверх по карьерной лестнице рядового депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова

В 2019 году 24-летний депутат был назначен первым зампредом комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В марте 2021 года он стал уже первым замруководителя думской фракции ЛДПР.

Сын Жириновского, как и ряд его соратников по ЛДПР, был против выдвижения депутата Власова на первые позиции в думской фракции партии. Он пытался противостоять решению отца на заседании высшего совета партии. Попытка «бунта» не удалась.