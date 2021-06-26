В ФРГ предупредили о серьезных последствиях отключения России от SWIFT

Депутат Бундестага , лидер партии «Альтернатива для Германии » Тино Крупалла считает, что блокировка Российских банков в системе международных финансовых сообщений SWIFT ударит по экономике европейских стран. Такое мнение немецкого политика приводит РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Я не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», — заявил Купалла.

По его словам, в случае отключении России от SWIFT Германия не получит никаких выгод. Депутат считает, что при обсуждении этой санкционной меры, в первую очередь, следует учитывать интересы ФРГ. Поскольку у Германии есть свои интересы, а у России свои, двум странам следует выстраивать взаимовыгодный диалог, чтобы налаживать хорошие отношения, уверен Купалла.

Напомним, что SWIFT — международная негосударственная система передачи межбанковской информации, через которую осуществляется обмен данными между финансовыми структурами и, в том числе, о совершении платежей. К SWIFT подключены более 11 000 коммерческих и государственных организаций по всему миру. Практически при каждом обострении санкционного противостояния России и Запада, в информационном пространстве начинают муссироваться предположения о возможном «наказании» нашей страны с помощью отключения от SWIFT.