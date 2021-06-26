Россия допустила участие США в "минских соглашениях"

"Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - заявил Рябков.
"Я не обсуждаю никакие форматы. Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях. Здесь главное - позиция и подход. При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - уточнил Рябков.