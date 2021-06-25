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Певица Татьяна Буланова будет участвовать в выборах в Госдуму

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Певицу Татьяну Буланову включат в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
Татьяна Буланова будет участвовать в выборах в Госдуму
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look PressАнатолий Ломохов/Global Look Press
Как рассказали в партии, председатель партии Алексей Журавлев возглавит список.
«Также в список войдут, например, певица Татьяна Буланова и Герой России Андрей Богатов, известный по позывному Бродяга», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова не прошла отбор кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Певица приняла участие в праймериз «Единой России», но по результатам предварительного голосования не набрала большого числа голосов.
Выборы в Госдуму пройдут 17 — 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Политика,Татьяна Буланова,Алексей Журавлев,Юлия Волкова,Партия Родина,Единая Россия,Госдума,
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