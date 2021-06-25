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МИД России обвинил ЕС в подготовке «цветной революции» в Белоруссии

News.ruиещё 2
1 час назад
Очередные санкции Евросоюза против Минска – попытка прямого вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
Мария Захарова: ЕС готовил в Белоруссии "цветную революцию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что Москва оценивает новые ограничительные меры против Белоруссии во взаимосвязи с выдвинутым европейцами «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии».
Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва будет оказывать поддержку Минску.
Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.
Также Евросоюз принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они затронут нефтяную, калийную, финансовую и табачную индустрии республики.
Политика,Мария Захарова,МИД,ЕС,Москва,Минск,Беларусь,
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