Мария Захарова: ЕС готовил в Белоруссии "цветную революцию"

Очередные санкции Евросоюза
против Минска
– попытка прямого вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что Москва
оценивает новые ограничительные меры против Белоруссии
во взаимосвязи с выдвинутым европейцами «всеобъемлющим планом экономической поддержки демократической Белоруссии».
Расцениваем его как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил, которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной «цветной революции», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва будет оказывать поддержку Минску.
Напомним, 21 июня Евросоюз ввёл санкции против 78 физических лиц Белоруссии и восьми организаций. Поводом стала ситуация с нарушением прав человека в республике. Также о введении санкций заявили в США. В чёрный список попали 16 физических и пять юридических лиц. Санкционные списки расширили Великобритания и Канада.
Также Евросоюз принял экономические секторальные санкции против Белоруссии. Они затронут нефтяную, калийную, финансовую и табачную индустрии республики.