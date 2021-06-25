Лавров обсудил с главой МИД Италии возобновление постоянного авиасообщения

«Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями» – говорится в сообщении на сайте МИД России.