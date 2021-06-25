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Лавров обсудил с главой МИД Италии возобновление постоянного авиасообщения

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре подтвердили обоюдное стремление к преодолению пандемии и созданию условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями.
Лавров обсудил с главой МИД Италии возобновление постоянного авиасообщения
Фото: ТАССТАСС
«Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой. Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями» – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах.
Политика,Реджеп Эрдоган,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,Россия,Италия,
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