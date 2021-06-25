«На саммит не напрашивался»: Сенатор о провале встречи Путина с лидерами ЕС

«Вообще-то, честно говоря, наш президент никуда не напрашивался, ни на какой саммит. Это была идея [канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона. Они о ней заявили. Никакой реакции пока из Кремля на эту тему не было. Поэтому они там сами себя, мягко говоря, веселят: сами что-то говорят, сами что-то отвергают», — сообщил Джабаров.

Политик подчеркнул, что главы государств и правительств ЕС имеют полное право приглашать на свои саммиты кого бы то ни было. Однако, отметил сенатор, вопрос в другом: «зачем они эти отказы так выпячивают».

«Нас эти игры не интересуют. Не хотите? Не приглашайте. А если уж приглашаете, так тут уж только президент будет решать, есть ли ему смысл куда-то ехать», — заметил он.

Отвечая на вопрос о том, ощущают ли российские политики напряженность в связи с подобными решениями, особенно на фоне все чаще всплывающих в информационном поле угроз войной со стороны европейских стран, Джабаров заявил: «многим европейским лидерам, особенно в молодой Европе, надо почаще заглядывать в историю».

«Угрожать войной России — это контрпродуктивно. Видимо, подзабыли, чем это заканчивается, когда с Запада на Россию шла военная угроза. Все это приводило к российским войскам в Европе. Я думаю, что до этой глупости они не дойдут никогда. Надеюсь, здравый смысл все-таки возобладает. А все эти решения вроде ввода санкций нас мало волнуют. Россия абсолютно самодостаточная страна. Мы готовы со всеми взаимодействовать, торговать, осуществлять какие-то проекты, но просить мы никого не будем», — заключил Джабаров.

Он порекомендовал Европе «успокоиться и немножко остудить свой пыл» и попросил принять к сведению, что в случае ввода против России санкций взамен «получат ответные». «Если за семь лет они не поняли, что с Россией языком санкций говорить бесполезно, то мне их жаль», — отметил сенатор.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили и отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство отметило, что эта инициатива не вошла в итоговое заявление саммита по России из-за заявлений ряда стран Восточной Европы о том, что они готовы наложить вето на этот документ.

В четверг во внешнеполитической службе ЕС корреспонденту ТАСС подтвердили, что возможность проведения встречи глав государств Евросоюза и Путина по инициативе Германии и Франции будет обсуждаться на саммите, но отказались комментировать эту инициативу до завершения встречи. В пресс-службе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля отметили, что "по итогам стратегической дискуссии по России на саммите ЕС должны быть выработаны дальнейшие рекомендации по реализации политики Евросоюза в отношении РФ". Позднее сам Боррель по прибытии на саммит сообщил, что возможность саммита Россия - ЕС будет рассмотрена.

Накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана Макроном.

На саммите ЕС, прошедшем в Брюсселе, приняли решение продлить антироссийские экономические санкции, введенные из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Да, в рамках дискуссии по России был как обычно затронут вопрос реализации Минских соглашений [по урегулированию конфликта на востоке Украины]. Все согласились, что никакого значительного прогресса нет. Наоборот, в последние месяцы мы видели тревожные события на границе Украины и России. Поэтому никто не выступил против продления санкций еще на шесть месяцев», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что формальная процедура по продлению ограничительных мер стартует сразу после саммита лидеров европейских стран и завершится в ближайшие недели. Ранее эти санкции продлевали полгода назад, их действие истекает в июле.

Страны Евросоюза убедились, что существующая политика введения санкций в ответ на действия России, которые они считают агрессивными, не работает, необходим более эффективный подход и действие на упреждение. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения саммита ЕС в Брюсселе.

"Я рад, что мы вышли из логики реактивности в отношении России, реагирования на ее действия. Логика "санкции за агрессию" больше не видится эффективной, и мы уже видели подтверждение этому", - сказал французский лидер, отметив, что пока ЕС не удалось добиться изменения курса России.



"Мы должны сосредоточиться на вопросах о том, как можно сдержать подобное поведение, предотвратить такие шаги, как отреагировать более эффективно и как получить более ясные перспективы", - сказал Макрон.

Москва сожалеет об отсутствии консенсуса между европейскими странами относительно встречи в верхах Россия-ЕС, при этом президент Владимир Путин по-прежнему заинтересован в налаживании рабочих отношений с Брюсселем. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского лидера России Дмитрий Песков

Накануне вопрос обсуждался на саммите ЕС.

"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", - рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как оценивают эти новости в Кремле, Дмитрий Песков сказал: "С сожалением". Он добавил, что Владимир Путин заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем. По-прежнему актуальна и "концептуальная позиция президента Путина в том, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави". Представитель Кремля напомнил, что российский лидер в недавней статье, приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны "послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления атмосферы диалога".

Песков также отметил, что против диалога выступают в основном "младоевропейцы", которые как раз и высказывают больше всего претензий к России.

"Еще раз повторяю - мы сожалеем в этой связи", - заключил он.

Отказ Евросоюза от саммита с российским президентом Владимиром Путиным объясняется боязнью показаться слабыми, и Германии будет трудно преодолеть возражения Латвии, Литвы и Нидерландов против проведения встречи. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант.

Грант не исключил, что встреча между европейским и российским диалогом, возможно, могла бы привести к конструктивному диалогу между Москвой и Брюсселем.