Мишустин сообщил о непростой ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России
остается непростой, инфекция продолжает распространяться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на заседании президиума координационного совета правительства РФ
по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Ситуация с коронавирусом в нашей стране продолжает оставаться непростой, инфекция распространяется, растет число заболевших", — сказал Мишустин.
Скорость распространения коронавируса во всем мире увеличивается, в том числе за счет мутаций, подчеркнул российский премьер.
Кроме того, изменилась картина болеющих COIVD: увеличилось число пациентов в возрасте 26-40 лет.
Михаил Мишустин призвал региональные власти тщательно и круглосуточно "мониторить" ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
"Региональные власти должны тщательно мониторить ситуацию с заболеваемостью, практически в круглосуточном режиме и вовремя принимать меры, чтобы обезопасить людей. Надо поддерживать высокий уровень тестирования на ковид, чтобы как можно быстрее выявлять заразившихся и оказывать им помощь", — сказал Мишустин.
Власти выделят дополнительно 25 миллиардов рублей системе обязательного медицинского страхования, поскольку расходы на лекарства, необходимые на борьбу с коронавирусом, увеличились из-за роста заболеваемости и нагрузки на медперсонал больниц и поликлиник.
Запас вакцин в РФ есть, нужно своевременно поставлять их в регионы страны, подчеркнул Мишустин. "Темпы вакцинации значительно ускорились. Теперь необходимо следить, чтобы хватало препаратов. Запас вакцин есть, важно своевременно поставлять ее во все регионы страны", — сказал он.
Кроме того, премьер-министр РФ призвал организовать работу прививочных пунктов "максимально удобно для граждан".
"Работа прививочных пунктов должна быть организована максимально удобно для граждан. Это касается и времени их работы, и их расположения", — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.