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Мишустин рассказал, что влияет на скорость распространения коронавируса

Москва24иещё 1
1 час назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что скорость распространения коронавируса в мире увеличивается в том числе за счет новых мутаций. Об этом сообщает РИА Новости. "Распространение инфекции продолжается во всем мире, скорость увеличивается, в том числе из-за появления новых мутаций вируса", – сказал премьер-министр в ходе заседания президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением COVID-19. Ранее глава кабмина отметил, что отказываться от мер борьбы с COVID-19 и прекращать соблюдать рекомендации специалистов пока рано. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России складывается непросто, растет число заболевших. Обратившись к губернаторам, он попросил их тесно взаимодействовать с главными санитарными врачами, чтобы своевременно реагировать на изменение ситуации.
Мишустин рассказал, что влияет на скорость распространения коронавируса
Фото: Москва24Москва24
Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,Россия,
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