Санкции Зеленского против России вызвали вопросы в Кремле

"Вот если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как, скажем так, "обрубание хвостов" перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, тут можно понять эти шаги Киева, которые имели место, например, вчера", — считает он.