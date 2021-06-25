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В Госдуме назвали русофобией заявления из Евросоюза об отказе от саммита с Россией

Говорит Москва
42 минуты назад
Сегодня СМИ сообщили, что против встречи Владимира Путина с главами Евросоюза выступили 10 стран.
ЕС обвинили в русофобии после отказа от саммита с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские лидеры решили не проводить обсуждения.
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Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», что такое решение мало повлияет на отношения между государствами. Однако он назвал его деконструктивным.
«После успешно проведённого саммита России и США в Женеве были намечены вехи переговорных процессов и обозначен контур задач, которыми президенты считают необходимым решить в первую очередь, не только в двусторонних интересах, а в интересах всего мира. После этого саммита позиция Европы, которую высказала лидер ЕС канцлер Герммании Меркель, — необходимость проведения саммита Евросоюз—Россия. Очевидно, Меркель должна была прежде, чем делать такое заявление, провести консультации. После заявления Меркель 10 стран высказали своё глубоко отрицательное мнение по проведению такого саммита. Это тот список русофобски настроенных стран, в том числе Прибалтика. Это деконструктивное решение в рамках русофобского популизма, который проводился в этих странах вопреки интересам своих народов и Европы в целом».
Депутат объяснил это политическим курсом Европы.
«На этой русофобии после развала Советского союза строилась вся политическая система в этих странах. Она строилась на критике Советского союза, на игре на националистических чувствах, и всё это способствовало развитию и созданию того политического бомонда, который продолжает править в этих странах».
Как сообщает агентство Bloomberg, на саммите в Брюсселе большинство политиков заявили, что им не нравится либо сама идея, либо то, что она возникла в последнюю минуту. Один из компромиссов, который был предложен взамен — переговоры глав Еврокомиссии и Евросовета с президентом России.
Ранее сообщалось, что в Берлине пришли к выводу, что прошедший в Женеве саммит Россия-США — образец того, как можно «оживить» отношения с Москвой. В связи с этим Ангела Меркель и предложила пригласить на саммит ЕС Владимира Путина.
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