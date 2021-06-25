ЕС обвинили в русофобии после отказа от саммита с Россией

«После успешно проведённого саммита России и США в Женеве были намечены вехи переговорных процессов и обозначен контур задач, которыми президенты считают необходимым решить в первую очередь, не только в двусторонних интересах, а в интересах всего мира. После этого саммита позиция Европы, которую высказала лидер ЕС канцлер Герммании Меркель, — необходимость проведения саммита Евросоюз—Россия. Очевидно, Меркель должна была прежде, чем делать такое заявление, провести консультации. После заявления Меркель 10 стран высказали своё глубоко отрицательное мнение по проведению такого саммита. Это тот список русофобски настроенных стран, в том числе Прибалтика. Это деконструктивное решение в рамках русофобского популизма, который проводился в этих странах вопреки интересам своих народов и Европы в целом».
«На этой русофобии после развала Советского союза строилась вся политическая система в этих странах. Она строилась на критике Советского союза, на игре на националистических чувствах, и всё это способствовало развитию и созданию того политического бомонда, который продолжает править в этих странах».