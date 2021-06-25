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"Жиденько обделались": Эксперт об отказе лидеров ЕС встречаться с Путиным

Елена Прошина
45 минут назад
Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал "Рамблеру" заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что лидерам стран Евросоюза не удалось договориться о проведении совместного с Россией саммита.
Ранее сообщалось, что Меркель назвала обсуждение инициативы по проведению саммита «нелёгким». Она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости в данном вопросе.
"Достаточно исчерпывающая характеристика от фрау Меркель. Европейцы настолько демонизировали российского президента в своём сознании и сами в это поверили, что им страшна даже сама мысль о встрече с ним лицом к лицу. Конечно, это всё очень забавно. Напоминает какие-то тексты из американских комиксов, но, к сожалению, мы живём в такой реальности, когда у n-ного количества граждан и представителей политической элиты Европы в голове такое комиксное сознание. Восприятие мира как комикса.

Откровенно говоря, я не верю в такие совпадения, когда, с одной стороны, проваливается саммит G7 в Британии. С другой стороны, саммит НАТО в Брюсселе — ни о чём. С третьей стороны, такая прекрасная, открытая встреча Путина и Байдена в Женеве, картинка из которой и контекст не вписываются в это комиксное восприятие. Потом — инициатива Меркель и Макрона о том, что нужно провести самостоятельный саммит с Путиным. Просто потому что всё не совсем так, как пытались обрисовать любители комиксов. Затем позавчерашняя история с британским эсминцем, нарушающим государственную границу России, и провокация жёсткого ответа. И вот сегодняшняя история, когда кто-то, извините за выражение, "жиденько обделался" в результате всех этих мероприятий в Европе. Даже корректная канцлерин Меркель вынуждена констатировать, что они жалкие трусы и страдают медвежьей болезнью", — отметил эксперт.
Политика,Видео,Алексей Мартынов,НАТО,ЕС,РИА Новости,Россия,Германия,
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