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Посольство России подтвердило перевод Сапеги под домашний арест

RT на русском
3 часа назад
Посольство России в Белоруссии подтвердило информацию о том, что россиянку Софью Сапегу, ранее задержанную в Минске, перевели под домашний арест.
Посольство подтвердило перевод Сапеги под домашний арест
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщает ТАСС, в дипмиссии отметили, что в настоящий момент решается вопрос о скором посещении её российским консулом.
Ранее сообщалось, что основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Сапегу, ранее задержанных в Минске, перевели под домашний арест.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были задержаны после приземления.
Политика,Роман Протасевич,Россия,Минск,Беларусь,
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