Посольство подтвердило перевод Сапеги под домашний арест

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Посольство России подтвердило перевод Сапеги под домашний арест
RT на русском
3 часа назад
Посольство
России
в
Белоруссии
подтвердило информацию о том, что россиянку Софью Сапегу, ранее задержанную в
Минске
, перевели под домашний арест.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Как сообщает ТАСС, в дипмиссии отметили, что в настоящий момент решается вопрос о скором посещении её российским консулом.
Ранее сообщалось, что основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA
Романа Протасевича
и Сапегу, ранее задержанных в Минске,
перевели под домашний арест.
23 мая в Минске
экстренно приземлился самолёт
авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находились Протасевич и Сапега. Они были
задержаны после приземления
.
Политика
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Роман Протасевич
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Россия
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Минск
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Беларусь
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