Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им использовать по максимуму возможности, которые теперь перед ними открываются. Его слова в пятницу, 25 июня, приводит РИА Новости

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«Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно — энергия, настойчивость, целеустремленность, — у вас, не сомневаюсь, есть», — заявил глава государства.

Он напомнил, что сейчас в России существует множество интересных проектов и площадок, которые могут помочь молодым людям реализоваться и найти свое призвание, а также друзей и единомышленников. Президент посоветовал выпускникам никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно пополняя «свои знания, опыт, компетенции».

Путин также выразил уверенность в том, что выпускники будут стараться приносить пользу другим людям и стране. «Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас — а они непременно будут, — это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие-долгие годы вперед, продолжение тех великих славных традиций, которыми мы все по праву гордимся», — добавил глава государства.