МИД: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом

Граждане РФ должны понимать, отмечают в МИД РФ, что за границей против них будет применяться заведомо пристрастный подход: "из России - значит виновен". Посольство всегда окажет максимальную помощь попавшим в беду гражданам, добиваясь соблюдения их прав. Но с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, лучше воздерживаться от поездок в Америку и зависимые от нее страны, включая те, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции, предостерегают в ведомстве.

За последние два года по запросам США в различных странах Европы было схвачено порядка 20 российских граждан. "Всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек", - добавили в ведомстве. "Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К. В. Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за несовершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р. В. Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В. А. Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет", - указали в дипведомстве.