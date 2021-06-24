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МИД РФ считает, что власти США ведут за границей настоящую охоту за россиянами

ТАССиещё 9
33 минуты назад
МИД РФ советует россиянам быть осторожными при планировании поездок за рубеж, особенно если есть основания предполагать интерес к себе со стороны спецслужб США. В последнее время преследование граждан РФ приобрело характер настоящей охоты, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД: США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
Фото: ТАССТАСС
"В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. <...> С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - сказано в сообщении.
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В ведомстве добавили, что спецслужбы и правоохранительные органы США игнорируют юридические механизмы российско-американского договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам и используют нечистоплотные методы для слежки и ареста выехавших за рубеж россиян.
"Или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран", - уточнили там.
Граждане РФ должны понимать, отмечают в МИД РФ, что за границей против них будет применяться заведомо пристрастный подход: "из России - значит виновен". Посольство всегда окажет максимальную помощь попавшим в беду гражданам, добиваясь соблюдения их прав. Но с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, лучше воздерживаться от поездок в Америку и зависимые от нее страны, включая те, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции, предостерегают в ведомстве.
За последние два года по запросам США в различных странах Европы было схвачено порядка 20 российских граждан. "Всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек", - добавили в ведомстве. "Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К. В. Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за несовершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р. В. Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В. А. Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет", - указали в дипведомстве.
Политика,МИД,Россия,Соединенные Штаты,
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