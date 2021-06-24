На границе вирус ходит хмуро… Стало известно о массовом заражении COVID-19 финских болельщиков

В THL отмечают, что эти данные являются предварительными и реальное количество заболевших может увеличиться. Фанатов, приехавших из России, попросили избегать социальных контактов и пройти второй тест через 72 часа. Всего Санкт-Петербург посетили около 3000 финских фанатов, которые побывали в городе на Неве на матчах «Финляндия – Россия – 0:1 (16 июня) и Финляндия – Бельгия – 0:2 (21 июня).