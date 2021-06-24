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На границе вирус ходит хмуро… Стало известно о массовом заражении COVID-19 финских болельщиков

Спорт уик-энд
3 часа назад
Финский институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) обнаружил 80 положительных тестов на коронавирус у своих болельщиков, приезжавших в Питер на матчи своей сборной, которые прошли тест на границе по возвращению из России, сообщает twitter.com/THLorg/status, на который ссылается matchtv.ru.
На границе вирус ходит хмуро… Стало известно о массовом заражении COVID-19 финских болельщиков
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд
В THL отмечают, что эти данные являются предварительными и реальное количество заболевших может увеличиться. Фанатов, приехавших из России, попросили избегать социальных контактов и пройти второй тест через 72 часа. Всего Санкт-Петербург посетили около 3000 финских фанатов, которые побывали в городе на Неве на матчах «Финляндия – Россия – 0:1 (16 июня) и Финляндия – Бельгия – 0:2 (21 июня).
Понятное дело, что все это время они бродили по Питеру, посещая всякие питейные и увеселительные места, вместо того, чтобы социально дистанцироваться, пели патриотические и другие разного рода застольные песни, а на границе оказалось, что приехали.
Политика,Россия,
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