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МИД РФ выразил протест послу Британии в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море

ТАССиещё 5
1 час назад
Вся ответственность за последствия в случае повторения провокаций, подобных нарушению границы эсминцем Defender, будет лежать на британской стороне, заявили в четверг в МИД РФ послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт, ранее вызванной в российское дипведомство.
"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне", - говорится в сообщении МИД РФ.
В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент.
Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.
Политика,Видео,Министерство обороны,ФСБ,ООН,МИД,Россия,Соединенное Королевство,
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