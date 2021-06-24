ЕС ввел экономические санкции против Белоруссии

Совет ЕС
официально объявил о введении санкций против Белоруссии
. Об этом сообщает РИА "Новости". Секторальные экономические меры включают в себя ограничения на торговлю нефтепродуктами и удобрениями на основе калия, также запрещается импорт и экспорт табачных изделий и табака. Запрещена передача Минску
технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет-коммуникаций и телефонных разговоров. Введен запрет на передачу технологий и товаров военного и двойного назначения – то есть тех, которые могут применяться как в мирных, так и в военных целях. Белоруссии ограничивается доступ на финансовые рынки Европы и запрещается предоставлять Минску услуги страхования. Европейский инвестиционный банк замораживает выплаты по любым проектам в госсекторе РБ. Совет ЕС подчеркивает, что санкции введены за "грубые нарушения прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов". Кроме того, эти санкции – ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. ЕС
ищет права человека Двумя днями ранее ЕС согласовал введение четвертого пакета санкций против Белоруссии. В санкционный список вошли восемь организаций и 78 человек. Среди них оказались сын президента страны и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко, жена его другого сына Виктора Лилия, российский бизнесмен Михаил Гуцериев
, гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета
Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены. Глава Европейской службы внешних дел Жозеп Боррель
допустил подготовку пятого пакета персональных санкций в отношении Белоруссий. "Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет зависеть от действий ответственных за ситуацию в этой стране", — сказал он. Боррель выразил уверенность в том, что новые санкции окажут серьезное влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что удар придется по экономике всей страны. Глава Евросовета Шарль Мишель
заявил, что ЕС не успокоится, пока президент республики Александр Лукашенко
не освободит задержанного блогера-оппозиционера Романа Протасевича
. Реакция Минска и Москвы Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии представляют собой вмешательство во внутренние дела и демонстрируют беззаконие, заявила 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова
. По ее словам, цель ограничительных мер — намеренно "обрушить" уровень жизни простых белорусских граждан. Россия также солидарна с белорусскими союзниками в неприятии новых незаконных санкций. Кроме того, Захарова заявила, что Россия не оставит без соразмерного ответа включение в новый пакет западных санкций против Белоруссии лиц с российским гражданством. "Действительно, как отмечается в комментарии МИД Республики Беларусь, это граничит с объявлением экономической войны", - добавила она. По словам Захаровой, здесь "нечего говорить про права человека – здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека". В министерстве иностранных дел Белоруссии ранее заявили о близости экономической войны, а также о том, что новые санкции Запада в отношении Минска не будут иметь того эффекта, на который рассчитывает Запад. "Ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и в конечном итоге на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства", — говорится в сообщении МИД РБ. Западные санкции против Белоруссии не останутся без ответа, обещают в Минске. "Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем", — подчеркнул председатель правительства РБ. "Я обращаюсь прежде всего... к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал белорусский премьер-министр Роман Головченко
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