«Да, подтверждаю», — сказал Лебедев, чем вызвал смех участников заседания.
«Нормы, которые нам сейчас предложены на одобрение административного кодекса, привязаны к материальному закону, который вступит в силу через год после официального опубликования. Вопрос состоит в следующем: мы обсуждали с вашими представителями, с руководителем профильного департамента эту ситуацию и получили подтверждение, что применяться эти нормы будут только после того, как вступят в силу нормы материального закона», — отметил сенатор.
«Или вам приказали прибыть, и вы прибыли?» — добавила она.