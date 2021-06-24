"Разграничивает сферы": Политолог о заявлении Меркель по диалогу с Россией

"Меркель повторяет общие тезисы, которые говорились на протяжении последних лет. Как минимум с 2014 года, с момента очередного обострения между Россией и западными демократиями. Очевидно, что здесь речь идёт о необходимости разграничить те сферы, которые относятся к политике и которые решаются в политическом русле, и те сферы, которые должны быть автономны от политических конфликтов и решение которых способствует общему благу. Например, это касается энергетической сферы ("Северный поток-2"), сферы экологии, изменения климата, борьбы с терроризмом. Никакие политические дрязги не должны эти сферы затрагивать. Но есть и другие сферы - демократия, права человека и так далее, которые в России, очевидно, считают второстепенными. Но для европейской демократии это принципиально важно.
Меркель предлагает в очередной раз выработать некий формат, предполагающий разграничение между теми сферами, которые, что бы ни случилось, всегда будут на повестке и всегда по ним нужно поддерживать контакты на высшем уровне, и теми сферами, которые подлежат давлению, санкционированию, исключению из каких-то организаций и так далее", — отметил эксперт.