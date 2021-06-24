Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России в целом остаётся добровольной. При этом представителям сферы услуг, не желающим вакцинироваться, придётся искать работу в другой сфере.

«Мы с вами уже говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать работать в сфере услуг», — заявил Песков.

Он отметил, что в таком случае человек может искать работу в сфере, где вакцинация не является обязательной.

Песков объяснил, что это — добровольность, поскольку сотрудники сферы услуг могут поменять работу, если не хотят вакцинироваться.

При этом он отметил, что непривитые сотрудники сферы услуг могут представлять угрозу для клиентов в условиях острой вспышки пандемии.