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Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией действия эсминца Defender

Национальная Служба Новостей
35 минут назад
В Кремле считают провокацией действия эсминца ВМС Великобритании Defender, нарушившего российские границы в Черном море, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал провокацией действия эсминца Defender
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы считаем, что британский эсминец совершил провокацию. Более того, мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная и подготовленная провокация», - сказал Песков.
В Минобороны РФ накануне сообщили, что британский эсминец Defender нарушил государственную границу России, войдя в территориальное море в районе мыса Фиолент. Российское военное ведомство вынуждено было отреагировать предупредительной стрельбой и сбросить несколько бомб по курсу движения корабля.
В МИД РФ сообщили о вызове 24 июня посла Великобритании Деборы Броннерт, которой будет сделан жесткий демарш.
Политика,Дмитрий Песков,Министерство обороны,МИД,Соединенное Королевство,
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