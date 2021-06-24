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Лавров призвал Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских

ТК «Звезда»иещё 4
2 часа назад
Глава МИД России Сергей Лавров призвал страны Запада, являющиеся покровителями киевских властей, повлиять на Украину и заставить ее прекратить агрессивную атаку на русских и другие меньшинства.
Лавров: Киев должен прекратить атаки на русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Хотел бы еще раз призвать покровительствующие властям в Киеве государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства», - указал министр.
Как подчеркнул глава российского дипломатического ведомства в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности, Украина провоцирует конфронтацию НАТО с Россией, чтобы отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей.
«Любые попытки оздоровить ситуацию (между РФ и НАТО – прим. ред.) наталкиваются на политику киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией в попытке отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей, одобренных, напомню, Советом Безопасности ООН и ставших частью международного права», - пояснил Лавров.
Также в рамках выступления на конференции Лавров напомнил, что первыми вышли из Договора по открытому небу Соединенные Штаты, а ответные шаги Москвы были закономерными.
Политика,Сергей Лавров,НАТО,Совбез ООН,МИД,Киев,Украина,
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