Лавров: Киев должен прекратить атаки на русских

«Хотел бы еще раз призвать покровительствующие властям в Киеве государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства», - указал министр.
«Любые попытки оздоровить ситуацию (между РФ и НАТО – прим. ред.) наталкиваются на политику киевских властей, которые провоцируют конфронтацию НАТО с Россией в попытке отвлечь внимание от саботажа минских договоренностей, одобренных, напомню, Советом Безопасности ООН и ставших частью международного права», - пояснил Лавров.