Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков.
Британский эсминец в среду нарушил
морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО
в российские территориальные воды носило разведывательный характер.