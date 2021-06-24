Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков.