В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО в Донбассе

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО в Донбассе. Таким образом, учения Sea Breeze можно расценить как провокационные, цитирует дипломата РИА Новости.
Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По мнению Захаровой, такие маневры проводятся ради «накачки» Украины оружием. Кроме того, Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны.
«Западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна, [при этом Москва] заранее об этом уведомляет. Но как только мы начинаем их проводить, на Западе начинается истерика», — напомнила представитель МИД.
Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.
Sea Breeze-2021 пройдет с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники учений — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Кроме того, в учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.
Политика,НАТО и Украина,Учения НАТО,Украина в НАТО,Мария Захарова,НАТО,МИД,РИА Новости,Украина,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители