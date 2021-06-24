Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО

По мнению Захаровой, такие маневры проводятся ради «накачки» Украины оружием. Кроме того, Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны.

«Западные партнеры очень нервно реагируют на учебные маневры, которые проводит наша страна, [при этом Москва] заранее об этом уведомляет. Но как только мы начинаем их проводить, на Западе начинается истерика», — напомнила представитель МИД.

Военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. В ходе них отрабатываются морские и сухопутные маневры.