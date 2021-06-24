Захарова обвинила Украину в использовании оружия НАТО

По мнению Захаровой, такие маневры проводятся ради «накачки» Украины оружием. Кроме того, Вашингтон выделяет большие суммы на помощь Киеву, что также вызывает обеспокоенность у российской стороны.
Sea Breeze-2021 пройдет с 28 июня по 10 июля в акватории Черного моря, в районе Одессы и Очакова. Основные участники учений — Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и другие страны-партнеры. Кроме того, в учениях будет задействовано около 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до трех тысяч личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.