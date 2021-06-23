"Человек западных традиций": В Германии призвали прислушаться к Путину

Обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн обвинила Запад в том, что он оттолкнул от себя Россию и позволил ей сблизиться с Китаем . Об этом сообщает Der Spiegel.

В своей статье она пристыдила лидеров европейских государств за критику ситуации с правами человека в России. Аугштайн привела в пример Саудовскую Аравию , дружбу с которой на Западе ценят, несмотря на пытки, убийства и другие нарушения.

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Журналистка назвала президента России Владимира Путина человеком западных традиций и отметила его вклад в восстановление страны. Также она напомнила о выступлении главы государства в бундестаге в 2001 году.

«Он предложил создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО. Члены парламента рукоплескали, вскочив со своих мест», — отметила она.

Автор подчеркнула, что с того времени в лучшую сторону ничего не изменилось, так как Запад все еще «точил зуб на Россию».

Кроме того она уточнила, что во время мюнхенской речи в 2007 году российский лидер предпринял еще одну попытку «вразумить Запад». Он предупредил, что продолжение антироссийской политики, а также не одобренные Совбезом ООН вмешательства, как в 1999 году в Косове, нанесут миру огромный ущерб. Путин предложил Западу сотрудничество, но ответа не получил, говорится в статье.

По мнению журналистки, в 2011 году в Кремле почувствовали себя обманутыми, когда согласились с созданием бесполетной зоны в Ливии

«В России не забывают и о бессмысленных войнах, которые во имя демократии велись в Афганистане и в Ираке. Многолетнее присутствие НАТО в Афганистане принесло мало результатов. Ирак после свержения диктатора (экс-президента Ирака — прим. ред.) Саддама Хусейна стал неуправляемым», — сказала автор.

В то же время Запад продолжает осуждать Россию за борьбу с террористами в Чечне, добавила она.

Обозреватель процитировала эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который обвинил Россию в том, что она «со своими войсками и военными учениями опасно приблизилась к границам НАТО».

«Такие вещи можно воспринимать только как шутку. Ведь ситуация как раз обратная: это НАТО, принимая новых членов, все больше приближается к границам России», — напомнила автор статьи.

По ее мнению, Москва не собирается нападать на страны Балтии или Польши, однако Запад отказывается в это верить.

«Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем», — написала журналистка.

Она отметила, что Запад воспринимает Пекин как очень большую угрозу, и предсказала негативные последствия для Москвы. Аугштайн добавила, что в НАТО понимают, что Россия не угрожает организации, однако все равно продолжают вооружаться.

«С одной стороны, России сообщают, что она — всего лишь «региональная» держава, как это сделал бывший американский президент Барак Обама. С другой стороны, ее называют «агрессивной». Как хотите, так и понимайте», — завершила обозреватель.

«Мы ввели так много санкций против России. Я имею в виду, мало осталось таких, которые мы еще не ввели и которые имели бы значение», — отметил он.

По словам Гейтса, многие ограничения затрагивают обычных российских граждан. Однако он подчеркнул, что в случае с кибератаками США должны ответить и принять меры в отношении официальных лиц страны.

Экс-глава ЦРУ заявил, что в случае продолжения атак Вашингтону следует проявить «творческий подход», не только создавая серьезные трудности для хакеров, но и рассмотреть возможность принять меры «против лиц в окружении президента РФ Владимира Путина».

Политика антироссийских санкций Вашингтона никак не изменилась после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт New York Times.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о подготовке нового пакета санкций против РФ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным . Также, по его словам, ограничительные меры будут вводиться против российских компаний, осуществляющих строительство трубопровода «Северный поток — 2». Однако сказал это Салливан до женевского саммита.

Как отметила Псаки, период, когда было сделано заявление, не имеет значения.

После саммита ничего не изменилось. Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия, — подчеркнула она.

Режим санкций в отношении России останется навсегда, так как он закреплен во многих законодательных актах стран Запада. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в понедельник, 7 июня.

Он отметил, что необходимо быть «реалистами». Нужно понимать, что Россия не отдаст Крым Украине, поэтому санкции из-за крымского вопроса останутся с РФ навсегда, считает Панкин.

По словам дипломата, многие санкции вводились странами Запада под «зыбкими предлогами, без доказательной базы».

— Снимать санкции будут те, кто их вводил. Просить об этом мы не будем, но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные и прочие — мысль о том, что эти санкции ущербны (может, в меньшей степени, чем для нас, для тех, кто их вводил) и что лучше бы их не было, это мы будем делать, — подчеркнул Панкин.