В Москве пообещали довести дело о британском эсминце до ОБСЕ

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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем

ТАССиещё 11
50 минут назад
Москва будет поднимать в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем, зашедшим в территориальные воды РФ в Черном море. Об этом в четверг заявил журналистам постоянный представитель России в организации Александр Лукашевич.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Обязательно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Даже в нескольких форматах".
В Минобороны РФ в среду сообщили, что Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ РФ остановил нарушение госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Эсминец зашел в территориальные воды на три километра. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего Defender покинул границы территориального моря РФ. Минобороны расценило действия эсминца Великобритании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призвало британскую сторону расследовать действия экипажа корабля.
Политика,Армия,Александр Лукашевич,Министерство обороны,ФСБ,ООН,ОБСЕ,Москва,Россия,
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