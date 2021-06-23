"Германия несвободна в своей военной составляющей. Военную концепцию страны по большей части определяют США. При том, что Германия является членом блока НАТО, ни один немецких генералов никогда не возглавлял секретариат альянса, не был в руководстве. Там всегда были американцы.
Расходы Германии на оборону должны составлять не менее 5% от ВВП страны. Но Евросоюз требует, в основном от Германии и Франции, увеличения военных бюджетов. При этом Франция регулярно говорит, что сделать этого не может по различным причинам . Помимо этого, увеличения расходов от стран-членов ЕС требуют американцы, давление США в данном вопросе очень сильное. Видимо, в немецком правительстве есть круги, которые очень активно прислушиваются к рекомендациям США", - отметил эксперт.