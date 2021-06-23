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Эксперт оценил заявление о подготовке властей Германии к войне с Россией

Елена Прошина
40 минут назад
Германия несвободна в своей военной составляющей, оборонительную концепцию страны по большей части определяют США. Об этом "Рамблеру" заявяил профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма, комментируя заявление депутата бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен о подготовке властей Германии к войне с Россией.
Ранее Дагделен обвинила федеральное правительство в агрессивной внешней политике по отношению к России. По мнению политика, увеличение оборонного бюджета Германией говорит о том, что страна «открыто берет курс на подготовку к войне с Россией».
"Германия несвободна в своей военной составляющей. Военную концепцию страны по большей части определяют США. При том, что Германия является членом блока НАТО, ни один немецких генералов никогда не возглавлял секретариат альянса, не был в руководстве. Там всегда были американцы.

Расходы Германии на оборону должны составлять не менее 5% от ВВП страны. Но Евросоюз требует, в основном от Германии и Франции, увеличения военных бюджетов. При этом Франция регулярно говорит, что сделать этого не может по различным причинам . Помимо этого, увеличения расходов от стран-членов ЕС требуют американцы, давление США в данном вопросе очень сильное. Видимо, в немецком правительстве есть круги, которые очень активно прислушиваются к рекомендациям США", - отметил эксперт.
Политика,НАТО,МИД,Бундестаг,ЕС,РИА Новости,Россия,Соединенные Штаты,Германия,
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